Avec son deuxième ouvrage, Le livre des pique-niques, Marie-Joanne Boucher invite les gens à sortir les chaudrons, les nappes et les couteaux dehors, le temps d’une bonne bouffe en famille.

Pourquoi attendre l’été pour aller manger dehors? La comédienne Marie-Joanne Boucher, elle, pique-nique à l’année. «L’été n’est pas nécessairement la meilleure saison pour pique-niquer, affirme-t-elle. Il fait chaud, c’est dangereux pour les insolations. Pour moi, la meilleure saison pour aller faire un pique-nique, c’est l’automne. Il ne fait pas trop chaud, on est bien emmitouflés dans nos chandails de laine, le soleil est fort, mais ne brûle pas, il n’y a presque plus de moustiques, les paysages sont beaux…»

Énumérant les souvenirs de bonnes bouffes en plein air, la comédienne note que cette activité a toujours fait partie de sa vie. «Je viens d’un milieu assez modeste et tous les dimanches, ma grand-mère préparait un pique-nique. Ce sont parmi mes plus beaux souvenirs d’enfance», dit celle qu’on a découverte dans le téléroman Virginie.

Ça sera probablement le cas pour ses enfants aussi, déjà bien initiés à la chose. «Quand on a des enfants, tout coûte cher et on est toujours à la recherche de nouvelles choses à faire avec eux. Un pique-nique, ça ne coûte rien, vante la maman de deux enfants. Ce n’est pas nécessaire d’aller loin ou de partir en excursion. Ça peut être au bout de la cour. Le but, c’est de sortir de la routine et de la cuisine.»

«On se demande souvent quoi manger, mais ce n’est pas nécessairement ce qu’on mange qui est important. C’est plus où on le mange.» –Marie-Joanne Boucher

Séparé en 4 parties – au rythme des saisons – et en 12 menus thématiques (barbecue, apéro au parc, l’heure du thé, petit déjeuner sur la terrasse, etc.), le livre décloisonne le pique-nique, très souvent associé aux sandwichs, aux crudités ou aux salades froides. Il se veut inspirant. Parce que, comme le rappelle Marie-Joanne Boucher, le mot «pique-nique», étymologiquement, veut dire «saisir l’instant»!

Les incontournables

Les conseils et les astuces de Marie-Joanne Boucher pour un pique-nique réussi.

L’occasion idéale. La fête d’enfants. «Moi, une fête d’enfants dans une maison, ça me rend folle! Dehors, tout va être magnifié.»

L'accessoire ultime. «La boîte de pommes en bois, c'est génial. Tu mets tout là-dedans et tu peux transporter des choses lourdes. Sur place, tu la retournes et ça devient une petite table.»

Une idée de menu pas compliqué. L'apéro. «Je trouve que mon menu Apéro au parc [dans le livre] est le fun, parce que souvent en pique-nique tu manges moins. C'est le fun d'avoir des plats à grignoter. Des muffins salés, des petites brochettes, des blinis avec du tartare, ça fait un effet wow! Et c'est le fun à partager.»

Recette: Fromage au thon à tartiner

«Cette tartinade est délicieuse à l’apéro, mais elle est tout aussi appropriée à un brunch, sur des bagels, par exemple!» suggère Marie-Joanne Boucher dans son plus récent ouvrage.

Ingrédients

Pour 8 à 10 personnes

Préparation : 15 minutes

1 tasse (250 g) de fromage à la crème, à la température ambiante

2 oz (55 g) de thon dans l’huile d’olive, égoutté

1 c. à soupe de raifort

1 c. à soupe de jus de citron

¼ tasse (60 ml) de crème 35%

½ c. à thé de sucre

2 c. à soupe de ciboulette hachée

Le zeste de 1 citron dénoyauté

Du pain frais, des biscottes ou des blinis

Méthode

Dans le bol d’un robot culinaire, déposez tous les ­ingrédients et mélangez jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

Déposez la tartinade dans un plat, couvrez d’une pellicule plastique et gardez au frais jusqu’au moment de servir.

Dégustez cette tartinade avec du pain frais, des biscottes, ou sur des blinis.

Prévoir quelques couteaux pour tartiner.



Le livre des pique-niques

Éditions Parfum d’encre