L’association des brasseries de l’Est lancera la nouvelle carte de la route des bières de l’Est lors de deux événements «Tap takeover», à Montréal et Québec vendredi et samedi.

Les amateurs de bière de microbrasseries pourront découvrir une quinzaine de bières brassées dans les microbrasseries de l’Est-du-Québec, des produits rarement disponibles à Montréal et Québec. On y retrouvera entre autres trois bières aux algues. Les différents brasseurs et autres représentants des brasseries membres de la route se déplaceront pour l’occasion.

La première conquête des lignes de l’Est se tiendra le vendredi 12 mai à Montréal au Pub Pit Caribou, 951 rue Rachel Est. Un second événement sera organisé le lendemain samedi 13 mai au Projet à Québec, 399 rue St-Jean.

La carte de l’Est

L’association des brasseries de l’Est a mis en place la carte de la route des bières de l’Est dans le but d’inciter les amateurs de bière à venir faire la version gourmande du fameux tour de la Gaspésie en dégustant quelques-unes 150 bières brassées sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine. « Nous sommes convaincus que, par nos actions, nous dynamisons le territoire que l’on habite. Les gens auront assurément beaucoup de plaisir à venir découvrir notre beau coin de pays.»

À l’ouest, le premier point d’arrêt se trouve chez Tête d’Allumette à Saint-André-de-Kamouraska. Les autres arrêts suggérés se trouvent Aux Fous Brassant de Rivière-du-Loup, au Secret des Dieux de Pohénégamook, chez Le Bien, le Malt de Rimouski, à La Captive d’Amqui, au Naufrageur de Carleton-sur-Mer, chez Pit Caribou de L’Anse-à-Beaufils, chez Auval de Val-d’Espoir puis au Frontibus de Rivière-au-Renard, Le Malbord de Sainte-Anne-des-Monts et finalement à La Fabrique de Matane. La route compte même un arrêt aux Îles-de-la-Madeleine et suggère à tous les visiteurs de passer À l’abri de la Tempête de L’Étang-du-Nord.

Deux nouveautés sur le circuit brassicole

Une application sera mise en place pour le début de la saison estivale afin d’offrir une carte interactive via Ondago permettant de parcourir les 12 microbrasseries avec un appareil mobile. De plus, un nouveau chandail promotionnel sera disponibles aux couleurs de la route des bières, en vente dans les microbrasseries membres et lors des événements à Québec et Montréal.