L’organisation des Saguenéens de Chicoutimi et La Voie Maltée s’associent, alors que cette dernière deviendra le fournisseur officiel de la bière des Saguenéens pour les cinq prochaines années.

«Nous avons été en soumission avec trois entreprises de bière, dont les deux brasseries traditionnelles, Labatt et Molson, et après un processus très exhaustif et en profondeur de notre part, c’est la Voie Maltée qui a réussi à obtenir cette entente. Ils ont déployé des arguments importants et ils ont été très convaincants pour que l’on prenne cette décision», a souligné le président des Saguenéens, Richard Létourneau.

Ce dernier a ajouté que la microbrasserie était compétitive au niveau du prix, mais c’est au niveau de la mise en marché que la Voie Maltée s’est démarquée.

L’un des faits saillants de l’entente entre les nouveaux partenaires se voulait que la Voie Maltée brasse la bière «Sags». La bière blonde légère deviendra la bière officielle de l’équipe.

Bière officielle

La bière «Sags» sera d’ailleurs disponible à partir de la mi-août, et ce, non seulement au centre Georges-Vézina, mais également dans de nombreux points de vente un peu partout au Québec.

Le prix de celle-ci sera dans la même gamme de prix que celles déjà offertes par la Voie Maltée.

L’objectif derrière la création d’une bière officielle de l’équipe se voulait de faire rayonner la marque des Saguenéens tout au long de l’année, selon le directeur des ventes et du marketing de la Voie Maltée, Carl Fleury.

«C’est un rêve que je caresse depuis plusieurs années et de le voir se concrétiser est le résultat d’une vision et d’un travail extraordinaire de toute l’équipe de la Voie Maltée», d’affirmer le président de l’entreprise, Daniel Giguère.

Celui-ci avait d’ailleurs approché la direction des Saguenéens en ce sens l’an dernier, mais les Sags souhaitaient respecter leur entente avec le fournisseur actuel, soit la compagnie Labatt, avant de se lancer avec la Voie Maltée.



Fierté régionale

Pour la mise en marché de cette nouvelle bière, la Voie Maltée prévoit produire 165 000 canettes. Les bières de la Voie Maltée seront les seuls disponibles au centre Georges-Vézina, du moins, jusqu’à la fin de l’entente en juin 2022.

«L’organisation des Saguenéens est privilégiée d’avoir sa propre bière et ce nouveau concept innovateur est fabuleux. Nous sommes heureux et fiers de nous tourner vers l’avenir. Les Saguenéens sont une fierté régionale et de s’associer à la Voie Maltée, une autre fierté régionale, est extraordinaire», a ajouté Richard Létourneau.

Ce dernier a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une faveur accordée à la Voie Maltée, mais bien d’une décision d’affaires.

«Notre rôle est de s’assurer que les Saguenéens ont le meilleur pour eux et c’est dans cette perspective que cette décision a été prise».