Bièrerie Shelton (Saint-Basile-le-Grand)

On avait déjà eu droit à une collaboration entre Darryl Shelton et Oshlag, la saison Shelton il y a deux mois. Cette fois, la Bièrerie Shelton se lance officiellement en affaires avec une première bière dans le style le plus in du moment: la New England IPA (NEIPA). Elle dégage un nez fort fruité d’agrumes et d’ananas typique des houblons américains. Si les NEIPA séduisent souvent par leur saveur proche du jus de fruits, on a droit ici à un produit plus balancé, où les fruits laissent place à un bon corps de malt au cœur de la gorgée et à une amertume bien présente en fin de gorgée. La NE IPA ne goûte donc pas que le houblon, mais reste fruitée et douce malgré ses 7,5% d’alcool. Sa robe n’est pas aussi voilée que le style le laisse entendre, mais ç’a été corrigé pour le second brassin, nous assure-t-on.

«Je n’y suis pas allé avec une bombe de houblon au nez; je préfère que la bière soit bien balancée en ce qui concerne le malt et les houblons. Souvent, dans les NEIPA, il n’y aura pas du tout d’amertume; moi, j’aime qu’il y ait une légère amertume pour que ça fasse un produit plus complet.» –Darryl Shelton, brasseur

Couleur: Blonde

Amertume: Prononcée (56 IBU)

Taux d’alcool: 7,5%

Prix: 17,99$/4 x 473 ml