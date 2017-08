Parce que c’est tellement plus plaisant de manger son lunch quand il est joliment présenté, d’autant que de plus en plus d’écoles encouragent les boîtes à lunch zéro déchets, voici trois accessoires écolo pour les enjoliver. Parions que les parents les adopteront aussi pour le bureau!

Ces sacs lavables et réutilisables permettent de réduire le nombre de Ziploc qu’on jette dans une année, et c’est tant mieux!

Ensemble de trois pochettes pour sandwich, et collations, MH Collections, 25$

Fabriqués à la main à Laval par une enseignante au primaire en éducation physique passionnée de couture, les napperons Au fil des saisons sont munis d’une fermeture éclair pratique pour ne pas perdre les ustensiles.

Napperon-zip (offert en plusieurs couleurs sur mesure), 22$

Les bentos ont la cote depuis plusieurs années déjà. La version en thermos superposables a tout pour plaire : ayant l’avantage d’être bien compacts, ces minicontenants permettent de garder les aliments chauds (ou froids).

Boîte bento en inox à trois compartiments, 25$