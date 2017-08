Victime de préjugés et de campagnes de dénigrement, la chasse aux phoques déchaîne les passions, tout comme la consommation de produits qui en découlent. Après plusieurs années houleuses, des entreprises et des chefs tentent de réhabiliter la viande de cet animal, qu’on appelle aussi loup marin. Zoom en cinq points sur ce produit nordique encore méconnu dans le sud de la province.

La viande

La jeune entreprise québécoise SeaDNA a décidé de commercialiser les produits de loup marin des îles de la Madeleine et vend aujourd’hui de l’huile de loup marin, très concentrée en oméga-3, ainsi que de la viande de qualité à des détaillants et à des restaurateurs. «C’est une viande super maigre, elle contient environ 2% de matières grasses, vante la directrice au développement des affaires de SeaDNA, Romy Vaugeois. C’est une protéine très nutritive, riche en fer, en magnésium, en phosphore et en zinc.»

Fière de l’expertise du chasseur et boucher madelinot Réjean Vigneau, qui travaille le phoque depuis plusieurs décennies, l’entreprise arrive sur le marché avec un produit assez différent de celui cuisiné de façon traditionnelle. «Dans le passé, on coupait le gras grossièrement et la viande était fermentée, ce qui donnait une viande très noire au goût ferreux, explique Mme Vaugeois. Nous, on a amené le produit ailleurs en le transformant sur la glace. La viande est mise dans l’eau saline, ensuite on enlève la graisse [pour éviter l’oxydation de la chair et conserver son goût de viande].»

En cuisine

«J’aime cette viande parce que c’est un produit du terroir, qui fait partie d’une tradition ancestrale. De plus, c’est la seule viande de chasse, avec le lièvre, qu’on peut mettre sur les menus des restaurants», explique le chef Benoit Lenglet, qui a été un des premiers à Montréal à mettre cette protéine au menu de son restaurant, Au Cinquième Péché, qui a fermé en 2015 après 10 ans d’existence. Aujourd’hui professeur à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, il se fait un point d’honneur d’apprendre à la génération montante à cuisiner cette viande. «Ce sont les futurs chefs du Québec, ceux qui vont représenter le Québec partout dans le monde, et c’est indispensable qu’ils connaissent nos produits locaux. Le loup marin en fait partie», dit-il avec conviction.

Les étudiants apprennent donc que, comme «c’est une viande très maigre», une cuisson saignante ou médium saignante est de mise. «Plus elle sera cuite, plus elle sera sèche», précise le chef Lenglet. Le goût de cette viande de gibier se rapproche de celui du cerf ou de l’oie sauvage, mais avec un côté salin. «Au niveau de la texture, c’est du beurre, ça fond dans la bouche», décrit M. Lenglet.

