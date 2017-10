Découverte – Bockale (Drummondville)

À en juger par la popularité de la Découverte, on peut en conclure que Bockale a frappé dans le mille en lançant une IPA sans alcool. Tout en voulant garder sa recette secrète, la brasserie nous indique qu’il ne s’agit pas d’une bière désalcoolisée. On utilise plutôt une technique pour empêcher les sucres de fermenter. Le nez est fortement houblonné, ayant carrément l’odeur des fleurs de houblon séchées. C’est rehaussé par le fait que le corps de la bière est mince (c’est normal, il n’y a pas d’alcool). Idem au goût, alors qu’on a un produit centré essentiellement sur le houblon.

Il s’agit donc d’une première option sans alcool dans les microbrasseries québécoises, et on est heureux d’apprendre que Bockale souhaite avoir quelques produits de plus dans cette gamme.

«C’est une bière sans alcool pour faire plaisir aux amateurs de microbrasseries. Ce sont les mêmes ingrédients, mais on s’arrange pour que les sucres contenus dans le grain ne se transforment pas en alcool et que ça puisse fermenter en bouteille. On travaille à adapter notre procédé à d’autres styles, pour développer une gamme de produits sans alcool.» –Stéphanie Forcier, directrice des ventes

Couleur: Blonde

Amertume: Élevée (72 IBU)

Houblons: Galaxy, Citra, Mosaic ET Ekuanot

Taux d’alcool: 0,3172%

Prix: 5,35$/473 ml (taxes et consigne incluses)