Le monde produit assez de nourriture pour alimenter toute la planète, or 800 millions de personnes vivent encore la faim au ventre. En cette Journée mondiale de l’alimentation, les consommateurs qui ont la chance de vivre dans des pays où les supermarchés ne manquent jamais de rien doivent se souvenir qu’eux aussi peuvent contribuer à réduire la faim dans le monde.

Depuis le 16 octobre 1945, date la création de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), cette journée est dédiée à l’alimentation à travers le monde.

Le thème de cette année n’échappe pas à l’actualité, il vise à promouvoir la sécurité alimentaire et l’avenir des migrations. Cette année a été marquée par les migrations subies à cause de la pauvreté, des pressions économiques, politiques ou climatiques. La recrudescence des conflits et l’instabilité politique ont généré un nombre sans précédent de personnes déracinées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ce thème s’inscrit dans le cadre plus large de l’objectif de la FAO d’éliminer la faim à travers le monde. Ce but est tout à fait atteignable: parmi les 129 pays suivis par l’agence onusienne, 72 avaient déjà réduit de moitié la proportion de personnes souffrant de la faim en 2015.

Quelques données importantes à propos de la faim à travers le monde:

Le monde produit assez pour alimenter tous les citoyens de la planète, cependant, environ 800 millions de personnes souffrent encore de la faim. Cela représente une personne sur neuf, et 60% de ces personnes sont des femmes.

La faim tue plus de personnes à travers le monde chaque année que le paludisme, la tuberculose et le SIDA combinés.

Environ 45% de la mortalité infantile est liée à la malnutrition.

1,9 milliard de personnes – soit plus d’un quart de la population mondiale – est en surpoids.

Un tiers de la nourriture produite à travers le monde est perdue ou jetée.

Le monde aura besoin de produire 60% de nourriture supplémentaire d’ici 2050 pour nourrir la population.

Voici comment chacun peut contribuer à cette journée, selon la FAO: