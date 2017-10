L’association des brasseurs indépendants américains (Brewers Association) a lancé lundi une campagne de sociofinancement de 213G$ pour racheter la plus grande brasserie du monde, la multinationale Anheuser-Busch InBev.

Par cette campagne on ne peut plus ambitieuse, nommée «Take the Craft Back» la Brewers Association souhaite sensibiliser les gens au fait qu’Anheuser-Busch InBev achète des microbrasseries «dans le but de prendre le contrôle du monde de la brasserie artisanale», dénonce l’association.

Cette méga-entreprise regroupe plus 500 marques de bières sur la planète, dont Budweiser, Corona, Stealla Artois et le groupe Labatt. Récemment, de petits tollés ont été soulevés aux États-Unis par l’acquisition de brasseries artisanales innovatrices et établies telles que Wicked Weed Brewing. Au Québec, Labatt a récemment acquis la brasserie Archibald. «Les brasseurs indépendants refusent d’être écartés de force par les grandes brasseries», dit-on dans un communiqué.

En réaction à ces acquisitions et au fait que certains conglomérats tentent de cacher le fait que certaines microbrasseries ne sont plus indépendantes, la Brewers Association avait lancé en juin un logo de certification pour identifier les bières créées par des brasseries artisanales indépendantes. «Depuis 2011, Anheuser-Busch InBev a acquis 10 petites brasseries indépendantes, mais il ne vont pas l’écrire sur l’emballage, déplore-t-on. Essayez de les nommer sans avoir recours à Google.»

La campagne Take the Craft Back a amassé plus de 325 000$ en quelques heures, soit 0,00015% de son objectif.