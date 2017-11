Au printemps 2018, la cuisine d’ici et les artisans qui s’y rattachent seront célébrés à l’occasion du gala des Lauriers de la gastronomie québécoise. Ricardo Larrivée est l’ambassadeur de cette première édition, dont la mission est de «valoriser la gastronomie québécoise à l’échelle locale, nationale et internationale en couronnant ce que l’industrie considère comme le meilleur de ses chefs, de ses artisans, de ses producteurs et tous les acteurs et métiers qui participent à son plein épanouissement».

Ce nouvel événement annuel, lancé par Christine Plante, récompensera les artisans dans 15 catégories, dont celles de Chef de l’année, Sommelier de l’année, Événement gastronomique de l’année ou encore de Producteur de l’année.

C’est une brigade de plus de 500 professionnels de l’industrie (chef, restaurateurs, journalistes gastronomiques, etc.) qui votera pour les lauréats dans ces différentes catégories. L’organisation des Lauriers en est en ce moment à l’étape de la sélection de cette imposante brigade.

Monsieur et Madame Tout-le-Monde pourront quant à eux voter pour le Laurier du public. métro

Pour les détails ou pour s’inscrire dans la brigade: lauriers.ca