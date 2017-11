Ada Kaleh – Kruhnen (Blainville)

L’Ada Kaleh est une bière assez singulière puisqu’il s’agit d’une stout, mais pas noire. Hormis le grain torréfié, tous les ingrédients d’une stout classique sont présents, même l’avoine. Et pour pallier cette absence, on a fait infuser du café à froid dans la bière à l’étape de la maturation. Le nez et le goût sont donc très près de ceux d’une stout noire au café. Ce n’est pas aussi crémeux que les stouts les plus riches, mais le corps est bien rond et très légèrement sucré.

«Beaucoup de personnes évitent les bières noires parce qu’elles ont l’impression que c’est plus fort en alcool; alors on a pensé à faire une stout blanche. L’ajout de café lui donne sa couleur plus foncée.» –Ovi Bercan, brasseur

Amertume: Légère (20 IBU)

Houblon: Polaris

Taux d’alcool: 6,4%

Prix: 7,30$/660 ml