Depuis neuf ans, Montréal accueille la finale régionale de Made with Love, un concours annuel où les cocktails artisanaux sont à l’honneur.

L’ambassadeur de Made with Love Montréal en connaît un rayon en mixologie.

Âgé de 31 ans, Pierre Gadouas évolue dans ce milieu depuis qu’il a 18 ans et a notamment remporté la finale régionale en 2013 et 2015. Il partage ses connaissances avec Métro.

Qu’est-ce qui est évalué dans un concours comme Made with Love?

C’est sûr que la créativité est très importante, tout comme le côté innovation et originalité. Le goût, la saveur du cocktail va être la base de tout ça, tout comme le look.

Est-ce que le côté spectacle, c’est-à-dire la façon dont le barchef exécute son cocktail, est aussi évalué?

Ça ne sera peut-être pas dans la grille d’évaluation, mais c’est la base, autant dans une compétition que dans la vie de tous les jours. L’ambiance est importante. Dans un bar où il n’y a pas d’ambiance, on va prendre un verre et s’en aller. Dans un autre, où il y une bonne ambiance, où la personne au bar va nous jaser et nous divertir, on va rester plus longtemps.

Pour la finale montréalaise, 19 barchefs s’affronteront. À quoi peut-on s’attendre lors de cette soirée?

Je pense qu’on peut s’attendre à des cocktails assez fous. Je sais que les gens consacrent beaucoup de temps, d’argent et d’énergie à leurs cocktails. Ce sont des recettes qui sont travaillées et retravaillées, donc on peut s’attendre à voir beaucoup de passion, de créativité et quelques innovations aussi, ça c’est sûr!

Quelles sont les qualités d’un bon mixologue?

La patience. Parce que mixologue n’est pas trop loin de psychologue. Les gens qui vont dans un bar, souvent, veulent se confier [après quelques verres]. La passion, ça c’est sûr, comme dans n’importe quel métier. Les connaissances aussi sont importantes; si tu es passionné, tu vas étudier tes cocktails, essayer de trouver de nouveaux produits, de te tenir à jour sur les nouveaux spiritueux.

Quelles sont les tendances actuellement en mixologie?

Le petit ingrédient nouveau, c’est la baie d’argousier. Elle est très populaire ces temps-ci. Il y a aussi une grosse influence asiatique sur le cocktail. Il y a beaucoup de produits asiatiques qui sont travaillés : la feuille de lime kéfir, les Butterfly pea flower (fleurs papillon de pois), etc.

Pour ce qui est des alcools, l’amertume revient à la mode. On a beaucoup d’Amaro, de vermouth, de liqueur apéritive comme l’Aperitivo. Ce qui est amer, c’est tendance.

Made with Love

Lundi 11 décembre de 18 h à 23 h

À la Société des arts technologiques

1201, boul. Saint-Laurent

