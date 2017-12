Recevoir avec Marilou, Josie Di Stasio et cie, ça vous dit? Ça tombe bien : l’une et l’autre (et quelques autres porte-parole de la gastronomie québécoise) viennent de lancer du prêt-à-manger qui dépanne assez bien, merci. Qui a dit que recevoir à Noël demandait nécessairement beaucoup de préparation?

Une soupe en entrée

C’est un événement: pour la première fois, Josée Di Statio signe une recette de soupe prêt-à-manger vendue en épicerie. Pour rendre la soupe aux tomates légèrement aromatisée au fenouil qu’elle a créée encore plus distinguée, l’animatrice suggère de la garnir avec de la crème fraîche, des herbes du parmesan ou encore des croûtons. De quoi mettre en valeur les quelque 13 ingrédients (seulement) qui la composent.



Soupe tomates au fenouil de Josée Di Stasio, 7$ en exclusivité chez IGA

Tourtière et ragoût de boulettes

Christian Bégin a lancé cet automne ses Curieux Produits, des «produits d’ici pour bouches curieuses» concoctés de connivence avec des producteurs locaux. Au menu? Des plats mettant en vedette des entreprises comme La moutonnière, Ferme Valupierre ou Ferme Gaspor, entre autres.



Curieuse tourtière du Lac, 30$



Curieux ragoût de boulettes, 17$ en exclusivité chez IGA

Deux bûches gourmandes

Cette année, Marilou de Trois fois par jour propose son interprétation de la bûche de Noël en épicerie : un centre de mousse au chocolat et caramel et un biscuit roulade au chocolat, le tout nappé de caramel à la fleur de sel. De son côté, la marque montréalaise Cool&Simple propose une nouvelle bûche créée par Christophe Morel, un dessert aux arômes de mangue et de noix de coco qui s’ajoute aux deux autres versions qu’il a concoctées les années précédentes.



Bûche Trois fois par jour, 23$ en exclusivité chez IGA



Bûche Cayo Coco, Cool&Simple, 28$ dans leurs boutiques et chez IGA et Métro

Un kilo de bonbons

La boîte à bonbons, qui propose des assortiments de friandises livrées à domicile chaque mois, a élaboré un coffret spécial aux couleurs de Noël comprenant des jujubes sous forme de sapins, de bonhommes de neige, de couronnes, de petits pingouins et de baies rouges à la framboise. Les amateurs de sucreries seront servis!



La boîte des fêtes, La boîte à bonbons, 30$