Ordre de Montréal: Bruny Surin et Stephen Bronfman deviennent commandants

Le comité exécutif de la Ville de Montréal a récemment approuvé la nomination de 17 personnalités qui seront honorées lors de la cérémonie de l’Ordre de Montréal, prévue le 8 mai prochain. Cette distinction, la plus prestigieuse de la métropole, célèbre les contributions exceptionnelles des citoyens au développement et au rayonnement de la ville.

Parmi les récipiendaires, quatre personnalités recevront le titre de commandeur, le plus haut grade de l’Ordre. Christiane Ayotte, ancienne directrice du Laboratoire de contrôle du dopage de l’INRS, Stephen Bronfman, président exécutif de Claridge, l’athlète olympique Bruny Surin, et l’explorateur Bernard Voyer sont reconnus pour leurs contributions significatives dans leurs domaines respectifs.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a exprimé sa fierté en dévoilant les noms des récipiendaires de cette année. Elle a souligné la diversité des domaines d’activité des lauréats, allant de la culture aux sciences, en passant par les affaires, le sport, la santé et l’engagement communautaire. «Leurs actions, menées avec constance et conviction, ont un impact concret et durable sur la collectivité», a-t-elle déclaré.

Cinq officiers, huit chevaliers

Le titre d’officier sera décerné à cinq individus, dont Louise Champoux-Paillé, mentore et économiste, et Diane Juster, artiste accomplie. Richard Legendre, ancien ministre et figure du sport, Catherine Régis, spécialiste en intelligence artificielle, et Richard J. Renaud, homme d’affaires et philanthrope, complètent cette liste.

Enfin, huit personnalités recevront le titre de chevalier. Parmi elles, Rislaine Benkelfat, pédiatre et cofondatrice de la clinique «DocTocToc», et Alain Chartrand, directeur du festival Coup de cœur francophone. D’autres lauréats incluent Georges Coulombe, Nathalie De Marcellis-Warin, Denis Gougeon, Alain Paré, Guy Sauvageau, et Édouard Staco.

Le conseil consultatif de l’Ordre de Montréal est chargé d’examiner les candidatures et de recommander les admissions. Les critères incluent l’ampleur et l’originalité des réalisations, ainsi que leur impact collectif.

Créé lors du 375e anniversaire de Montréal, l’Ordre de Montréal vise à reconnaître les citoyens ayant contribué de manière éminente au développement de la ville et à son rayonnement international.

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