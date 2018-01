Du petit déjeuner au dîner en passant par le goûter, notre consommation de sucre est globalement trop importante, y compris chez les enfants. Voici quelques astuces pour prendre de bonnes habitudes en 2018.

Pour éviter d’ingurgiter trop de sucre dès le matin au petit déjeuner, les céréales nature, le muesli et les flocons d’avoine apporteront satiété sans faire grimper la glycémie. Les gourmands pourront se limiter à une cuillère à café de confiture sur la tartine. L’autre bon réflexe consiste à éviter de sucrer son thé ou son café.

Au déjeuner, l’eau accompagnera le repas. Exit les sodas, même léger et les eaux aromatisées sucrées. Pour sucrer votre fromage blanc, pensez aux fruits ou un peu de compote.

En cas de petite faim dans la matinée ou au goûter, les fruits et les amandes deviendront vos meilleurs amis pour composer des collations équilibrées et rassasiantes.

Quand vous cuisinez de bons petits plats le week-end, pensez à diminuer de 25 à 50 % le sucre dans les recettes. Autres options, le sucre de coco et le sirop d’agave ont l’avantage de moins faire grimper la glycémie que le saccharose.

Peu de sucre avant 3 ans

Enfin, apprendre à lire les étiquettes au supermarché peut aider à contourner les pièges des produits transformés. Optez pour une liste courte d’ingrédients (oeufs, beurre, sucre) sans additifs ni colorants.

L’appétence pour le sucre se joue dès la petite enfance. C’est pourquoi, il est important de ne pas habituer les touts-petits à manger et boire sucré. Avant 3 ans, de l’eau, des laitages, les compotes pour bébés et un biscuit de temps en temps sont conseillés. Les bonbons seront réservés aux fêtes occasionnelles et goûters d’anniversaire avec les copains et non pour calmer un gros chagrin.