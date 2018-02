La microbrasserie La Fabrique distribue depuis novembre ses produits embouteillés. Trois bières régulières sont disponibles pour le moment, dont la Salamagone, une bière rousse à forte teneur en houblon. Déjà au nez, on hume le mélange de styles. Les effluves fruités des houblons de la côte ouest américaine dominent, avec une légère odeur sucrée issue des céréales. En bouche, l’amertume frappe, mais elle est bien balancée grâce à une bonne présence de grain, dont le léger goût de caramel ressort en fin de gorgée. Une bière avec un bon corps, mais qui n’est pas trop lourde, car elle reste assez sèche pour une rousse.

«Mon but était de faire une rousse avec une petite twist plus houblonnée. C’est pas mal à mi-chemin entre une IPA et une rousse de tous les jours. Presque toutes les bières que je conçois, je les fais assez sèches dans le but qu’elles soient “pintables” et qu’on puisse en boire quelques-unes sans être trop toqués.»

–Jean-Pierre Boutin, maître-brasseur