Les personnes intolérantes au lactose sont de moins en moins laissées pour compte au rayon des produis laitiers. La preuve par trois nouveautés qui ne manquent pas de saveur.

Le Boucané Bio, L’Ancêtre



Il est fabriqué à partir de lait cru bio, convient aux intolérants au lactose et a beaucoup de goût. D’ailleurs, ce fromage élaboré à Bécancour a remporté la deuxième place à l’American Cheese Society 2017. Ce serait aussi le premier cheddar fumé biologique produit au Canada. Voilà un bon substitut au traditionnel cheddar jaune pour donner du punch à un sandwich au fromage grillé!

Yogourt Grec 40% moins sucré, Maison Riviera



Avec sa courte liste d’ingrédients et sa teneur en sucre raisonnable (le format de 125g contient 8g de sucre), ce yogourt aromatisé se démarque du lot. Pas étonnant qu’il ait remporté un prix DUX le mois dernier. Les six saveurs offertes – framboise, mangue, sont toutes plus délicieuses les unes que les autres. En plus, on se réjouit qu’il soit sans lactose.

Chic! Fondue au cidre, 1001 Fondues



Ce mélange de fromages de chez nous et aromatisé au cidre des Vergers Pednault convient aussi à ceux qui ne digèrent pas le lactose. Fraîches et prêtes à cuire, elles sont offertes en format pour deux personnes ou encore en portion individuelle à cuire au micro-ondes. L’entreprise de Québec propose une autre fondue aux fromages d’ici sans lactose, celle-là aromatisée à la bière de la Microbrasserie Charlevoix.