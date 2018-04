2 Double IPA – Microbrasserie Charlevoix (Baie-Saint-Paul)

La microbrasserie Charlevoix fête ses 20 ans. Grand leader dans les styles belges au Québec, cette brasserie est aussi capable de nous sortir de bons produits à l’américaine, comme sa toute dernière double IPA. Au nez, on sent un paquet d’effluves fruités résultant du houblonnage à froid de Mosaic et de Nelson Sauvin. En bouche, les huiles de houblons dominent en début de gorgée avant de laisser la place à une amertume bien tranchante. Ce brassin s’inscrit donc dans la tendance du moment – celle des bières fruitées –, sans tomber dans la mode des IPA de la Nouvelle-Angleterre, qui sont davantage voilées et juteuses. La microbrasserie Charlevoix garde donc le côté plus traditionnel des IPA de la côte ouest avec une saveur maltée bien présente. L’hiver semble vouloir s’accrocher, mais votre premier BBQ de l’année sera réussi si vous choisissez cette bière pour l’accompagner.

«C’est le meilleur de tout notre savoir acquis sur les double IPA. On a brassé huit ou neuf double IPA monohoublon de 2009 à 2015. On n’était peut-être pas dans le bon style, mais on n’avait pas dit notre dernier mot. On a pris le meilleur de tout ce qu’on avait fait et on est allés vers la tendance moins amère et avec des saveurs plus tropicales.» –Nicolas Marrant, brasseur

Couleur: Blonde

Amertume: Intense (80 IBU)

Taux d’alcool: 80%

Houblons: Citra, Columbus, Mosaic, Nelson Sauvin et Simcoe

Prix: 6,20$/500 ml (taxes et consigne incluses)