Juste avant les Fêtes, Ricardo Larrivée ouvrait les portes de son deuxième café-resto. Après la période de rodage, on vous donne nos impressions.

Le nouvel établissement, situé en plein cœur du Centropolis de Laval, est certes accueillant avec son espace café aéré et sa boutique adjacente – on en a d’ailleurs profité pour faire quelques achats après le repas. Côté menu, le choix est quand même varié. Les habitués de l’émission, du magazine et du site internet reconnaîtront d’ailleurs certaines recettes, qui changent au gré des saisons.

Le nouveau menu estival, lancé ce mois-ci et servi jusqu’au 31 août, propose ainsi une salade Waldorf réinventée avec du kale, un tartare de thon rouge écoresponsable aux saveurs asiatiques ou encore une guedille de crevettes nordiques (ci-dessous), par exemple, le tout très joliment présenté.

Seul bémol: on se questionne sur l’accompagnement de chips qui vient avec certains plats principaux, qu’on a jugé un peu décevant.

Si, cet hiver, à notre toute première visite, notre coup de cœur était allé aux gnocchis au chou-fleur caramélisé, cette fois, on recommande les copieux (mais pas trop lourds) tacos de porc braisé (ci-dessus). Beaux et bons.

Coup de cœur pour les desserts

Comme on peut s’y attendre chez Ricardo, les desserts volent la vedette, du classique brownie au Nutella au gâteau chiffon au citron, en passant par le délectable pot de millefeuille au caramel salé (sur la photo). Rien qui sorte trop des sentiers battus, mais c’est parfait comme ça.

Vous pouvez aussi acheter un gâteau entier sur place, voire commander des cupcakes ou d’autres douceurs à déguster à la maison.

Tout peut d’ailleurs être commandé simplement sur le site internet du café, qui permet aussi de réserver une table en quelques clics.

On y retournera certainement très bientôt un week-end pour essayer les brunchs, qui risquent bien de plaire à toute la famille.

Bon à savoir

Même s’il n’y a pas de menu enfant, les 12 ans et moins peuvent commander une demi-portion des plats principaux pour la moitié du prix.