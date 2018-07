La saison de l’autocueillette de fraises est officiellement commencée! Pour célébrer ces petits fruits d’ici, la photographe Caroline Dostie a eu l’idée de les présenter en histoires, en recettes et en photos. La recette qui suit est tirée d’un livre qu’elle a publié récemment sur le sujet.

Portions: 8

Préparation: 10 minutes

Cuisson: 5 minutes

Ingrédients

• 1 baguette (pour les croûtons)

• 250 ml (1 tasse) de fraises du Québec

• 125 ml (½ tasse) de concombres libanais

• 125 ml (½ tasse) de tomates cerises

• 1 échalote française

• 30 ml (2 c. à soupe) de basilic (grec si possible)

• 15 ml (1 c. à soupe) de ciboulette

• 15 ml (1 c. à soupe) de persil plat

• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive

• 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre balsamique blanc

• Le zeste et le jus de 1 citron

• Sel et poivre, au goût

• Copeaux de parmesan (ou d’un autre fromage à pâte ferme, par exemple le Louis d’Or), au goût

Préparation

1. Préchauffer le four à 400 °F.

2. Trancher la baguette, la huiler et l’assaisonner.

3. Déposer sur une plaque à biscuits et griller au four de 5 à 7 minutes.

4. Couper les fraises, les concombres, les tomates et l’échalote en dés d’environ 1 cm (½ po).

5. Hacher les fines herbes (sauf le basilic grec). Déposer les fruits, les légumes et les herbes dans un bol.

6. Ajouter l’huile, le vinaigre balsamique ainsi que le zeste et le jus de citron. Assaisonner et bien mélanger.

7. Déposer une cuillerée de mélange à bruschetta sur chaque croûton et parsemer de copeaux de fromage.

Tirée de…

Ah, les fraises et les framboises!, ouvrage publié aux éditions Parfum d’encre