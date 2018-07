Casse-tête de la microbrasserie L’Octant (Rimouski)

Ouverte depuis un peu plus de six mois, la brasserie l’Octant distribue peu ses bouteilles hors du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas y goûter. Outre ses cinq produits habituels, dont la Toucan, sa NEIPA, la micro rimouskoise offre la Casse-tête, une bière sure qui met en valeur un houblon différent à chaque brassin. La version Lemondrop révèle tout de suite au nez des accents acidulés. Ceux-ci sont dus, oui, au surissement du grain attribuables aux bactéries lactiques, mais aussi au houblon qui dégage de forts arômes de citron. On sera donc surpris, au goût, de retrouver une bière peu acide et très légère qui rappelle le thé vert au citron. Avec son houblonnage quasiment tout à cru, l’amertume est inexistante, ce qui donne envie d’en reboire une autre gorgée.

On voulait faire quelque chose qui ressemble presque à une limonade. Une bière ultra légère, légèrement acidulée et houblonnée, avec un côté aromatique. On veut garder ça monohoublon pour montrer que le houblon, ce n’est pas que de l’amertume, mais aussi de l’arôme qui change d’une variété à l’autre. – Hugues Turcotte, copropriétaire

Couleur: Blonde

Amertume: Nulle (3 IBU)

Houblon: Lemondrop

Taux d’alcool: 4%

Prix: 7,20$ / 500 ml (taxes et consigne incluses)