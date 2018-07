La consultante et styliste culinaire Josée Robitaille met de l’avant la notion de saisonnalité dans un nouveau livre de recettes, C’est l’été!, dans lequel elle propose «de savoureuses recettes pour tous les jours de l’été». Elle en a partagé une avec Métro.

À table 6 portions

L’occasion: souper

Difficulté: facile

Ingrédients

• 60 ml (¼ tasse) de sauce soya

• 60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable

• 60 ml (¼ tasse) de sauce Hoisin

• 60 ml (¼ tasse) de ketchup maison (p. 106) ou du commerce

• 2 c. à soupe de sauce de poissons

• 2 c. à thé de sauce Sriracha

• Jus d’une lime

• 1 gousse d’ail râpée finement ou écrasée au presse-ail

• 2 filets de porc d’environ 450 g (1 lb) chacun

Préparation

1. Pour préparer la marinade, dans un plat, mélanger tous les ingrédients liquides et l’ail.

2. Déposer les filets de porc dans la marinade et s’assurer de bien les enrober. Couvrir et réfrigérer au moins 2 heures ou jusqu’au lendemain, en prenant soin de retourner les filets à quelques reprises.

3. Retirer les filets de la marinade et les égoutter. Transférer la marinade dans une petite casserole.

4. Préchauffer le barbecue à intensité élevée jusqu’à ce que la grille soit bien chaude. Huiler la grille et y déposer les filets. Diminuer l’intensité du barbecue à moyenne-élevée. Cuire les filets de 6 à 8 minutes en les retournant au besoin.

5. Diminuer à intensité moyenne, fermer le couvercle et poursuivre la cuisson de 4 à 5 minutes ou plus selon le degré de cuisson désiré.

6. Porter la marinade à ébullition en remuant à l’occasion. Réserver à feu doux jusqu’au moment de servir.

7. Laisser reposer les filets au moins 5 minutes avant de les trancher. Les servir accompagnés de sauce et de légumes de saison.

Tirée de…

C’est l’été! de Josée Robitaille, Les éditions de la carotte blanche