Pour la rentrée, on a jeté un œil sur les accessoires qui rendent le rêve de la boîte à lunch zéro déchet plus facilement accessible.

Ce sac à lunch en lin, lavable à la machine, se démarque par sa conception ergonomique pensée pour stocker les aliments à la verticale, mais surtout par sa doublure amovible. On aime aussi le design pas trop «bébé», qui convient autant aux élèves du primaire qu’aux ados. Comble de la fonctionnalité, la sangle extensible et amovible permet de porter le sac en bandoulière ou dans le dos. Sac isolé SoYoung, 40 $ chez Mère Hélène

Après sa tasse «parfaite», DavidsTea lance maintenant une bouteille tout aussi «parfaite». En quoi se distingue-t-elle de la concurrence? En plus d’avoir une double paroi en acier inoxydable pour garder les boissons chaudes ou bien glacées, son fond se dévisse, ce qui facilite le nettoyage et permet d’ajouter de la glace. 25 $ chez DavidsTea (des formats plus petits sont aussi offerts pour les enfants, 20 $)

Les petits sacs à collation ont fait leurs preuves. C’est maintenant le temps d’ajouter une nouvelle pochette à notre arsenal, en l’occurrence ce joli étui à ustensiles. Il présente deux grands avantages : il empêche lesdits ustensiles de se perdre au fond du sac à lunch et permet de les ramener à la maison sans salir celui-ci. Sa taille permet aussi de transporter une brosse à dents. Étui multi, collection Gustö d’Omaiki, 10 $



Ricardo propose sa version de la boîte Bento. Les deux contenants de plastique vont au congélateur, au micro-ondes et au lave-vaisselle sans problème et sont équipés d’un compartiment à ustensile et d’une courroie élastique pour le transport.

Boîte à lunch, Ricardo, 15 $

Le rayon des accessoires de camping permet de faire de belles découvertes, comme cette cuillère-fourchette en plastique durable, légère et polyvalente. Comme elle résiste à la chaleur, on peut par ailleurs la laver au lave-vaisselle sans souci. Cuillère-fourchette, Light My Fire Spork, 4 $ chacune chez La Cordée