Fleur de Vilains Brasseurs (Montréal)

Couleur: Blonde

Amertume: Légère

Houblons: Amarillo, Cascade, Mosaic, Citra

Taux d’alcool: 4,5%

Prix: 5,20$ / 473ml (taxes et consigne incluses)

Nouveaux dans le giron de la Compagnie de bières Brisset, les produits de Vilains Brasseurs sont arrivés sur les tablettes au début de l’été. Au menu de départ, trois déclinaisons de l’IPA, dont une session à saveur estivale.

Comme on annonce quatre houblons américains très fruités on pourrait s’attendre à ce que la Fleur soit proche de la mode des bières à saveur tropicale, qui goûtent le jus. Or, c’est plutôt une session IPA plus classique qui mise sur un mélange équilibré de malt, de houblon et d’amertume.

Le nez est bien houblonné, mais plus floral que tropical. En bouche, il s’agit d’une session avec un bon corps (4,5%) et légèrement sucrée en début de gorgée. La finale est amère, mais demeure dans le domaine du très abordable pour les non amateurs d’IPA.

Vilains brasseurs lancera la semaine prochaine une première non IPA, une blanche.