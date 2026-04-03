Travaux routiers sur l’avenue Cardinal à Dorval

La Ville de Dorval annonce des travaux routiers importants sur l’avenue Cardinal, qui débuteront le 7 avril et se poursuivront jusqu’au 26 juin. Ces travaux, réalisés par l’entreprise LA Hébert, incluront des interventions électriques et civils en lien avec l’aéroport, et entraîneront l’occupation d’une voie de circulation en direction ouest.

Les travaux risquent de perturber la circulation dans la région. Une seule voie de circulation sera disponible, en direction ouest. Les résidents et les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence et à envisager des itinéraires alternatifs pour éviter les retards.

Travaux en deux phases

Deux phases de travaux auront lieu sur l’avenue Cardinal, souligne la Ville de Dorval. La première phase s’étirera du 7 avril au 7 mai, entre le boulevard Albert de Niverville et la rue Arthur-Fecteau. Le chantier permettra à Aéroports de Montréal (ADM) d’installer une conduite de gaz principale sous le boulevard.

Une autre intervention de la firme LA Hébert permetta à ADM de mener des travaux électriques et civils sur l’avenue Cardinal, cette fois entre le boulevard MacMillan et la rue Arthur‑Fecteau. Ce chantier s’étirera du 7 avril au 26 juin.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.