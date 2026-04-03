L’OACIQ lance la 2e édition du mois de la sensibilisation immobilière

L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) a annoncé le lancement de la deuxième édition du Mois de la sensibilisation immobilière. Cette initiative, qui se déroule tout au long du mois d’avril, vise à offrir aux consommateurs québécois des ressources éducatives gratuites en ligne pour mieux comprendre le processus immobilier, leurs droits et obligations, ainsi que les précautions à prendre lors de transactions immobilières.

Le Mois de la sensibilisation immobilière a été conçu pour aider les consommateurs et entrepreneurs à naviguer dans le marché immobilier complexe et rapide d’aujourd’hui.

«Acheter ou vendre une propriété, ou un immeuble, représente souvent la transaction la plus importante d’une vie. Dans un marché immobilier où les décisions se prennent rapidement, avec des risques financiers et juridiques, le rôle de l’OACIQ, qui est de protéger le public, devient encore plus important», affirme Louis Beauchamp, porte-parole de l’OACIQ.

Des Parcours Éducatifs Adaptés

Cette année, l’OACIQ a structuré l’expérience autour de trois parcours distincts: avant, pendant et après une transaction immobilière. Chaque parcours est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des participants à chaque étape du processus.

Les participants peuvent accéder à une variété de contenus, y compris des capsules vidéo de 2 à 5 minutes, des balados animés par des experts, ainsi que des contenus explicatifs et des questionnaires interactifs pour tester leurs connaissances.

En offrant ces ressources, l’OACIQ vise à prévenir les situations fâcheuses et à éclairer les consommateurs sur leurs droits et obligations.

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