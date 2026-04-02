Nouvelles dates pour «Serge Fiori – Seul ensemble»

Le Cirque Éloize a annoncé l’ajout de trois nouvelles représentations de Serge Fiori – Seul ensemble à Montréal. Cette décision fait suite à l’engouement exceptionnel du public pour cette création artistique qui célèbre l’héritage du célèbre musicien québécois Serge Fiori.

Le spectacle Serge Fiori – Seul ensemble est une relecture de l’œuvre de Serge Fiori, en mode cirque. Le spectacle sera notamment mis en lumière lors de la grande finale de La Voix, ce dimanche 5 avril.

Face à l’enthousiasme du public, Productions Serge Fiori et Espace St-Denis ont décidé d’ajouter trois nouvelles représentations à Montréal. Ainsi, le spectacle sera à l’affiche à Espace St-Denis du 29 août au 18 septembre. Les billets pour ces nouvelles dates sont déjà disponibles à la vente sur le site seulensemble.ca.

Le spectacle partira ensuite en tournée à Québec, à Gatineau, à La Baie et à Sherbrooke.

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