La tradition des zeppole pour la fête des Pères italienne

La fête des Pères italienne, célébrée le 19 mars plutôt qu’en juin, est une occasion spéciale dans la Petite Italie de Montréal marquée par une tradition culinaire unique: la dégustation des zeppole.

Ces pâtisseries napolitaines, à base de pâte à choux et garnies de crème chantilly ou de ricotta fouettée, sont devenues un symbole du printemps dans ce quartier vibrant de Montréal.

Une tradition culinaire ancrée

Les zeppole sont préparées par les meilleures pâtisseries de la Petite Italie uniquement autour de la fête des Pères italienne. En Italie, la San Giuseppe est une fête catholique qui célèbre Saint Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ et l’époux de la Vierge Marie.

Cette journée met en avant des valeurs telles que la solidarité, le partage de nourriture avec les plus démunis, ainsi que l’importance de la famille et du travail.

Deux grandes théories expliquent pourquoi les zeppole sont associées à la fête des Pères en Italie. La première remonte au Moyen Âge, lorsqu’une grande sécheresse frappa la Sicile. Les habitants prièrent Saint Joseph pour le retour de la pluie. En signe de gratitude, ils organisèrent un banquet en son honneur, préparant des plats à base de farine et d’huile, dont les Zeppole.

La seconde théorie évoque la fuite de l’Égypte par Saint Joseph, qui aurait vendu des crêpes pour subvenir aux besoins de sa famille, liant ainsi son nom aux pâtisseries sucrées.

Les zeppole à Montréal

À Montréal, la tradition des zeppole est bien vivante. Plusieurs pâtisseries de la Petite Italie proposent ces douceurs en différentes saveurs.

Parmi les adresses incontournables, on trouve des zeppole moelleuses à la ricotta, disponibles en saveurs de citron, pépites de chocolat et pistache au 6862 Boul. Saint-Laurent. Les zep’ classiques napolitaines sont disponibles en quantités limitées au 6827 Rue Saint-Dominique. D’autres saveurs, comme noix de coco, chocolat Dubai et caramel au beurre, peuvent être découvertes au 277 Rue Dante. Pour une touche sucrée revisitée, la pistache et le beurre de noisette sont proposés au 6951 Rue Saint-Dominique.

Enfin, les zeppole cakes, une version originale de la pâtisserie, sont disponibles au 268 Rue Jean-Talon E.

La fête des Pères italienne est donc non seulement une célébration religieuse et familiale, mais aussi une occasion de savourer des traditions culinaires qui traversent les générations.

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