Quatre arrestations pour contrefaçon de monnaie à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a récemment procédé à l’arrestation de quatre individus âgés de 18 à 22 ans, impliqués dans des activités de contrefaçon de monnaie. Ces arrestations font suite à trois enquêtes distinctes menées par la Section des crimes économiques du SPVM, visant à démanteler un réseau de distribution et de vente de faux billets.

L’une des enquêtes a révélé un modus operandi où les suspects utilisaient de faux billets pour acheter des articles mis en vente sur des plateformes de petites annonces en ligne.

Les victimes, souvent vendeurs de téléphones intelligents ou d’ordinateurs portables, étaient contactées par les suspects via divers comptes de réseaux sociaux et numéros de téléphone. Lors des rencontres, les suspects payaient avec des billets de 100 $ contrefaits, tous portant le même numéro de série.

Un suspect de 18 ans a été arrêté le 13 mars dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, après avoir commis plus d’une trentaine de fraudes. Des éléments de preuve ont été saisis lors d’une perquisition.

Vente et distribution de faux billets

Une autre enquête a permis d’identifier un suspect actif dans la vente de faux billets grâce à un agent d’infiltration du SPVM. Ce dernier a découvert un compte sur un réseau social où la vente de faux billets était promue. Après des échanges en privé, l’agent a confirmé l’implication du suspect.

Le 26 février, une perquisition a été menée dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, menant à l’arrestation d’un suspect de 20 ans.

Par ailleurs, une enquête sur la distribution de fausse monnaie a permis d’identifier deux suspects de 22 ans grâce à des empreintes relevées sous des autocollants holographiques sur les faux billets. Une perquisition effectuée le 13 mars dans l’arrondissement de Saint-Léonard a permis de saisir 16 200$ en fausse monnaie canadienne, ainsi que d’autres éléments de preuve.

Les suspects arrêtés ont été libérés et comparaîtront par voie de sommation. Les chefs d’accusation seront déterminés par le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

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