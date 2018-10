Le whisky écossais a annoncé la sortie en édition limitée d’un blend rendant hommage à la série à succès «Game of Thrones».

Alors que la huitième et ultime saison de «Game of Thrones» sera diffusée sur HBO en 2019, la chaîne américaine et la marque de whisky Johnnie Walker ont décidé de faire patienter les fans avec un single malt inspiré par la série épique. Le gentleman à chapeau haut de forme qui représente la griffe affronte l’hiver polaire dans cette édition limitée qui rappelle le rôle prédominant de cette saison froide dans l’intrigue de la série. Rappelons que le titre du tout premier épisode était intitulé «Winter is coming» (l’hiver arrive, ndlr).

La recette elle-même du whisky fait écho à l’hiver puisqu’il convient de garder le spiritueux au congélateur pour le servir frappé. En bouche, le nectar est caractéristique de la production des distilleries installées le plus au nord de l’Ecosse, comme Cardhu et Clynelish, tient à souligne la marque Johnni Walker. Il propose une palette autour des saveurs caramélisées de vanille et de sucre. Grâce à une encre spéciale, l’emballage de la bouteille prend des effets craquelés pour évoquer la glace.

Cette édition limitée est lancée ce mois-ci en magasins et dans les aéroports.