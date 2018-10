Le Dandelyan de Londres vient de recevoir le prestigieux prix du Meilleur bar à cocktails du monde des World’s 50 Best Awards, à peine quelques jours après que son barman star ait annoncé qu’il allait le fermer pour le transformer en un bar plus spacieux et plus «bizarre».

Les plus grands mixologues de la planète se sont retrouvés à Londres le 3 octobre au soir pour découvrir le dernier classement en date des meilleurs bars distillé par les influents organisateurs des prix «World’s 50 Best Bars».

Londres règne en maître sur ce classement, quatre des dix meilleurs bars étant situés dans la capitale britannique, le Dandelyan de l’hôtel Mondrian menant la danse.

En deuxième position se trouve l’American Bar de l’hôtel Savoy de Londres, alors que le Manhattan de l’hôtel Regent de Singapour complète le podium.

En quatre années d’existence, le Dandelyan est rapidement devenu une adresse incontournable des amateurs de cocktails, notamment grâce à son mixologue star Ryan Chetiyawardana, mais aussi grâce à sa décoration signée Tom Dixon.

Mais en début de semaine, le barman a posté sur Instagram qu’il prévoyait de fermer ce même bar pour se renouveler. Il garde les lieux mais prévoit de proposer un tout autre concept qui recevra peut-être encore les faveurs du classement des 50 Best Bars.

Alors que Londres domine largement le classement, les bars à cocktails parisiens arrivent à s’octroyer trois places dans le prestigieux classement. Le Syndicat, prend la 24ème place, Little Red Door la 33ème alors que Candelaria se classe 42ème.

Voici les 10 Meilleurs bars selon le classement World’s 50 Bars 2018:

1. Dandelyan, Londres

2. American Bar, Londres

3. Manhattan, Singapour

4. The NoMad, New York

5. Connaught Bar, Londres

6. Bar Termini, Londres

7. The Clumsies, Athènes

8. Atlas, Singapour

9. Dante, New York

10. The Old Man, Hong Kong