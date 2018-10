Catnip de Noctem (Québec)

Couleur: Blonde

Amertume: Moyenne (45 IBU)

Houblons: Citra, Mosaic, Simcoe

Taux d’alcool: 7,5 %

Prix: 6,25$ / 473 ml (taxes et consigne incluses)

La Catnip est malheureusement la seule bière en canette de Noctem et n’est disponible qu’à un seul endroit à Mont­réal. Toutefois, Noctem mérite d’être connue, car c’est un pub incontournable de la capitale. En plus, dès 2019, la brasserie profitera de nouveaux équipements pour distribuer davantage de bières et en plus grande quantité.

La Catnip est une IPA très aromatique. Toutefois, elle ne tombe pas dans la mode des NEIPA, ces bières houblonnées qui ont un goût se rapprochant de celui d’un jus de fruit tropical. Il faut dire aussi qu’on garde toujours en tête qu’il s’agit d’une bière, puisque son taux d’alcool s’établit à 7,5%.

L’amertume est modérée, mais le houblon utilisé en grande quantité laisse quand même un bon tranchant à l’arrière de la bouche.