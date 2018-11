On a de moins en moins d’excuses pour bouder les restaurants lavallois.

Notre voisine du nord ne peut plus être ignorée quand vient le temps de parler de l’effervescence du marché de la restauration dans le grand Montréal. D’ailleurs, le Centropolis et ses environs ont accueilli plusieurs tables qu’on aime ces derniers mois, dont le LOV et l’Escondite, de même que le Café Ricardo l’année dernière, pour ne nommer que celles-là.

Cette fois, ce n’est pas au «centre-ville» qu’on vous convie, mais à quelques kilomètres de là, à la Place Bell, où le groupe Foodtastic (La Belle & La Bœuf, Carlos & Pepe’s, Vinnie Gambino’s…) a ouvert un charmant restaurant italien du nom de Gatto Matto, juste à temps pour le début de la saison du Rocket.

Ne vous méprenez pas: même si le bâtiment accueille les matchs à domicile de l’équipe de la ligue américaine de hockey (et bien sûr des spectacles), on est à mille lieues des pubs d’aréna. Ici, on est plutôt dans l’ambiance d’un bar à vin élégant où le papier peint à motifs floraux côtoie le mobilier turquoise et les insertions de bois clair, le tout mis en valeur par des grandes baies vitrées qui donnent directement sur l’emplacement du futur Espace Montmorency.

Les prix du Gatto Matto ne sont pas excessifs : à partir de 16 $ pour une pizza et de 18 $ pour un plat de pâtes, par exemple. On peut s’en tirer pour environ 50 $ par personne pour une entrée, un plat et un verre de vin. Il y a aussi un menu adapté pour les enfants.

C’est aussi le genre de buvette pas trop guindée où on n’est pas gêné d’emmener les enfants. Ils y sont plus que bienvenus – et le menu de pâtes et de pizzas a d’ailleurs tout pour leur plaire.

Parlant de menu, élaboré par les chefs Angelo Mercuri et Terence Shepard. On n’y trouve pas de surprises, que des valeurs sûres, le genre de bonnes vieilles recettes à l’italienne qui ont fait leurs preuves, comme la bolognaise, les lasagnes, les pizzas ou la mozzarella di bufala. On peut aussi opter pour un plateau de charcuteries ou de fromages à partager, que ce soit en entrée ou simplement pour accompagner une bouteille de vin. Cerise sur le gâteau? On ne saurait trop vous recommander de goûter les gelatos, qui ont vraiment fait l’unanimité à notre table.

Comme l’endroit est situé à deux pas de la station Montmorency, il n’est même pas nécessaire de sortir la voiture si vous venez de Montréal! Toutefois, sachez que le stationnement intérieur est gratuit pour les clients du restaurant.

1950, rue Claude-Gagné, Laval