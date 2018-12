Un petit nouveau a ouvert ses portes dans le Village cet automne, à deux pas de la station Beaudry (toutefois fermée en raison de travaux pour plusieurs mois encore). Spécialisée dans le poulet à la portugaise, la rôtisserie Carlos propose du poulet cuit sur charbon, tout simplement.

Au menu: des sandwichs, de la poutine et les traditionnelles cuisse ou poitrine. Pour dessert, des natas. Et les prix sont plus que raisonnables. Pour 20$, on a même un poulet entier accompagné de frites et de salade, de quoi nourrir une petite famille par un beau vendredi soir. Les sandwichs en format «junior» coûtent quant à eux 3,49$, un prix qui se compare avantageusement à ceux qui prévalent dans les grandes chaînes de restauration rapide.

PJ Goupil, un des idéateurs du projet (à qui on doit aussi Kampai Garden, Mayfair et Comptoir général), a de grandes ambitions pour ce petit dernier: «L’idée, c’était d’ouvrir une rôtisserie portugaise fast-casual […] et si ça marche, d’essayer de les répliquer et devenir le pizzeria NO.900 du poulet portugais», affirme-t-il par communiqué.

Le local de 1200 pieds carrés a été joliment aménagé de manière somme toutes aérée par Amlyne Philips pour accueillir 25 personnes. En été, une petite terrasse donne sur la portion piétonne de la rue Sainte-Catherine Est.

1278, rue Sainte-Catherine Est