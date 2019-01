Exit, cuisine moléculaire! Voici les tendances qui devraient marquer la gastronomie cette année.

Recettes zéro déchet

Selon certaines statistiques, le tiers de la nourriture produite chaque année est gaspillée. C’est pourquoi les adeptes de la cuisine zéro déchet gagnent du terrain depuis quelque temps, à l’instar d’influenceurs comme, ici, Florence-Léa Siry de Chic Frigo Sans Fric. On ne parle pas de fouiller dans les poubelles, mais bien de cuisiner à partir des fanes ou des pelures de certains légumes, par exemple, pour en faire des salades, des soupes ou des muffins.

Repas clandestins

Ouvrir un restaurant demande un investissement certain. Parce que plusieurs nouveaux talents ne peuvent se le permettre, on voit émerger de plus en plus de de repas «clandestins», formule qui leur permet d’offrir une expérience gastronomique à quelques clients sans y laisser leur chemise. Non seulement on peut y rencontrer des gens qui partagent notre passion pour la bouffe, mais aussi faire de belles découvertes culinaires. Ce genre d’événement est souvent planifié dans des groupes Facebook, puis l’invitation est envoyée au dernier moment par courriel.

Des fleurs dans l’assiette

Les fleurs comestibles sont depuis longtemps utilisées en guise de décoration, mais elles deviennent aujourd’hui partie intégrante des assiettes. Autant les violettes et les pensées que les pétales de tournesol, de rose ou de tagète peuvent être cuisinées, dans les salades et les desserts, bien sûr, mais aussi dans la crème glacée ou sur des pizzas. En plus, c’est fort joli!

Santé et traçabilité des produits

Aujourd’hui, les gens veulent non seulement manger santé, mais également savoir d’où viennent les aliments qu’ils consomment et comment ils sont produits. C’est pourquoi certains producteurs ont commencé à offrir la possibilité de retracer leur origine. Côté santé, certains restaurants, comme le Squirrel, à Londres, offrent les services d’un nutritionniste pour aider les clients à choisir leurs mets.

Miser local

Fermiers de famille, petits producteurs et cuisine maison figurent parmi les tendances les plus populaires autour du monde. La tendance est si forte que même des entrepreneurs ont commencé à miser là-dessus, qu’on pense aux Fermes Lufa, qui font pousser des légumes dans des serres situées sur les toits de Montréal ou de Laval, ou encore les fameuses boîtes de Cook It, qui offrent à leurs clients des recettes clé en main livrées à leur porte.

