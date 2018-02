Imaginez commencer la semaine à Val-Morin, dans les Laurentides, dans un lieu d’hébergement zen entouré de sentiers en pleine forêt. Fini, le blues du dimanche soir!

Le concept «Les beaux lundis du couvent Val-Morin» est tout simple. Destiné aux travailleurs autonomes ou aux petites équipes, le forfait offre l’hébergement du dimanche soir au mardi après-midi en chambre simple ou partagée (double ou quadruple), une aire de travail lumineuse, des cours de yoga et un accès illimité au terrain (doté d’une piscine et d’un foyer extérieur) et au lac voisin.

Le chef Andrew Perron assure un service de traiteur (45$ de plus par jour), mais les participants sont libres d’apporter leurs repas et d’utiliser la cuisine à leur convenance.

Ce projet-pilote se déroulera sur quelques semaines au printemps, soit du 4 au 6 mars, du 11 au 13 mars, du 8 au 10 avril et du 6 au 8 mai. Si tout va bien, le forfait devrait être offert en tout temps à compter de l’automne.

Les prix du forfait «Les beaux lundis du couvent Val-Morin» varient de 92$ pour une chambre quadruple à 125$ pour une chambre individuelle pour deux nuits.

Réservations : yogacamp.co