Wow Air est à la recherche de deux créateurs de contenu pour l’aider à créer son premier guide de voyage.

Les heureux élus, des amis de préférence, seront engagés par la compagnie aérienne à bas prix pour trois mois cet été. Leur tâche : voyager un peu partout en Islande d’abord, puis en Europe et en Amérique du Nord.

Les candidats retenus seront installés dans un appartement du centre-ville de Reykjavik afin de faire l’expérience des plus populaires attractions islandaises, comme le Blue Lagoon, le soleil de minuit, les plages de sable noir, les volcans et les glaciers. Ils partiront ensuite pour l’Amérique du Nord et l’Europe.

Ils devront documenter leurs voyages à l’aide de vidéos, de photos et de textes et décrire toutes les facettes de leur expérience : gastronomie, vie nocturne, activités à ne pas manquer, etc.

Parmi les villes que les deux aventuriers visiteront, notons Barcelone, Berlin, Stockholm, New York, Paris, Dublin, San Francisco et une trentaine d’autres.

Pour soumettre sa candidature, il faut avoir 18 ans et être en mesure de créer du contenu en anglais. Les candidatures de partout dans le monde sont acceptées.

Les personnes intéressées doivent fournir un curriculum vitae sous forme vidéo. La date limite pour poser sa candidature est le 14 mai. Le nom des personnes sélectionnées sera annoncé le 18 mai. Plus d’info sur la chaîne YouTube de Wow Air.