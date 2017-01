Les vacances des Fêtes tirent à leur fin et pour plusieurs, cette période correspond au moment où l’on doit ranger, trier et se départir de certaines décorations et de nombreux emballages.

RECYC-QUÉBEC propose quelques trucs et conseils pour gérer de façon écologique les décorations et emballages utilisés durant les Fêtes et disposer des sapins de la bonne façon. Ce sont des gestes simples qui peuvent faire une grande différence, surtout lorsqu’on pense aux près de 200 000 sapins de Noël naturels produits et vendus au Québec chaque année.

Sapins naturels

Plusieurs municipalités organisent des cueillettes afin de ramasser les sapins naturels. On donnera ainsi aux sapins une deuxième vie alors qu’au Québec, les sapins sont généralement transformés en compost, en paillis ou encore utilisés pour la fabrication d’huile essentielle.

Afin de faciliter et de maximiser les efforts liés à la collecte des sapins, il est important de s’assurer d’avoir retiré toutes les décorations, incluant les glaçons et les crochets. De plus, il est recommandé d’éviter de mettre le sapin dans un sac de plastique. Renseignez-vous auprès de votre municipalité afin de connaître les services offerts dans votre région.

Sapins artificiels

Un sapin artificiel dont on souhaite se départir peut faire le bonheur des autres! Avant de le mettre aux ordures, proposez-le à des écoles, garderies, organismes à but non lucratif ou à des centres d’entraide qui seront certainement heureux de vous en libérer.

Lumières de Noël

Les lumières de Noël ne devraient jamais finir leur vie aux ordures. À moins qu’elles ne soient résolument inutilisables et non réparables, pensez à les proposer à vos proches ou un organisme; vous trouverez peut-être un heureux preneur. Autrement, déposez-les à un Écocentre de votre région afin que les composantes et le filage soient récupérés adéquatement.

Papier d’emballage et sacs cadeaux

De manière générale, le réemploi des emballages et sacs cadeaux demeure la meilleure option. Autrement, ceux-ci peuvent être recyclés, à l’exception des rubans et matières métallisées (choux décoratifs, papier métallisé), dont il faudra en disposer aux ordures. Quant au papier de soie, sa réutilisation demeure la meilleure option. Même déchiré, il peut servir à une activité de bricolage avec les enfants. Autrement, il doit être mis au bac de recyclage. Il n’est par ailleurs surtout pas recommandé de brûler les emballages au foyer.

D’autres questions?

L’équipe de RECYC-QUÉBEC a mis à la disposition des citoyens la ligne Info-RECYC joignable de Montréal au 514 351-7835 et sans frais de l’extérieur au 1-800 807-0678. On peut également communiquer avec RECYC-QUÉBEC par courriel à l’adresse info@recyc-quebec.gouv.qc.ca.