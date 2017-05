L’odeur alléchante de la cuisson au barbecue embaume déjà les quartiers. Et pour profiter pleinement de ce plaisir d’été, certaines règles concernant la manipulation des bonbonnes de propane doivent être respectées, rappelle le directeur du Service de sécurité incendie à La Prairie, Sylvain Dufresne.

1. S’assurer qu’il n’y a pas de fuite.

«Lorsqu’on entreprend notre saison de barbecue, on devrait prendre le temps de vérifier nos raccords avec de l’eau savonneuse pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de gaz. On enduit le robinet de la bonbonne et tous les tuyaux noirs. S’il y a des fuites, il y aura apparition de petites bulles.»

2. Remplacer la bonbonne si elle a plus de 10 ans.

«Les fabricants de bonbonnes de propane indiquent que celles-ci ont une durée de vie de 10 ans à partir de leur date de fabrication. Cette date est gravée sur la bouteille. Si vous avez de la difficulté à fermer ou ouvrir le robinet ou si votre bonbonne est passablement rouillée, remplacez-là.»

3. Disposer convenablement de la bonbonne usagée.

«On ne met pas sa bonbonne dans les ordures ménagères. Pourtant, chaque année, il arrive des accidents. Même vide, il reste toujours un peu de gaz. Il pourrait avoir risque d’explosion quand les éboueurs font actionner le mécanisme de leur camion pour compresser les rebuts. Il y a deux façons de se départir de sa vieille bonbonne: on la ramène chez un distributeur de propane. Celui-ci va la reprendre même si vous ne l’avez pas achetée à cet endroit. On peut aussi la rapporter à l’écocentre de sa ville. Les garages des services des Travaux publics possèdent souvent un lieu de dépôt. Dans tous les cas, il n’y a pas de frais pour la rapporter.»

4. Transporter sa bonbonne de manière sécuritaire.

«Si on doit véhiculer sa bonbonne, on doit la mettre debout (robinet vers le haut) et bien la stabiliser dans le véhicule. Si elle se trouve dans l’habitacle de l’auto, il faut garder une vitre baissée pour s’assurer qu’il y a une ventilation. Souvent, on va remplir sa bonbonne en début de saison quand la température extérieure est basse. Avec le réchauffement, le gaz se dilate. Cette dilatation peut provoquer le déclenchement de la valve de sécurité de la bonbonne qui permet au surplus de gaz de s’évacuer, ce qui est normal.»

5. Faire l’entretien annuel de son barbecue.

«En début de saison, on a beaucoup d’incendies de barbecues, parce que les gens ne le nettoient pas. Lors de la cuisson, la graisse va s’accumuler en dessous des grilles.»

6. Que faire si le barbecue prend feu?

«Si vous êtes capable, fermez le robinet de la bonbonne, abaissez le couvercle de votre barbecue et téléphonez au 911. Ne prenez pas de chance. Vous ne savez pas comment ça va finir. On a vu des cas où le robinet ne fermait pas alors que le feu se poursuivait. On aime mieux prévenir que guérir.»

7. Garder une distance sécuritaire

«Que votre barbecue se trouve sur le balcon de votre logement ou le patio de votre demeure, il faut qu’il se situe à un minimum de 60 cm de votre porte, fenêtre ou du bâtiment. Le but est d’éviter que les flammes se propagent s’il devait y avoir un début d’incendie.»