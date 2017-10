La chaîne suédoise IKEA a dévoilé une toute nouvelle collection de meubles et accessoires…pour animaux!

Pitou et minou pourront maintenant avoir des meubles, lits et coussins ajustés à leur taille et agencés à votre décor.

La collection se nomme Lurving, qui veut dire «poilu» en suédois.

IKEA a travaillé en collaboration avec des vétérinaires pour créer cette nouvelle gamme de produits qui inclut aussi des laisses, des tapis à gratter, des brosses, des bols, des litières et des cages.

Vous pouvez voir la collection ici. Elle sera disponible au Canada dès cet automne.