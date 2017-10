La présence d’un plan d’eau à proximité de la maison, des planchers de bois franc, des arbres matures sur le terrain, la sempiternelle baignoire sur pattes… L’attrait et la valeur des maisons sont des concepts aussi subjectifs que complexes à saisir, mais les cinq facteurs qui suivent sont toujours à considérer.

1. Une localisation «désirable»

On entend souvent que l’emplacement d’une demeure influence directement sa valeur. Or, au-delà du Plateau-Mont-Royal, ça veut dire bien plus que ça. «Un plan d’eau peut augmenter la valeur d’une maison, mais ça dépend du coin où il se trouve et du fait qu’il est ou non “désirable” en soi», souligne Martin Chagnon, courtier immobilier chez RE/MAX Action. Par exemple, dans les Laurentides, il existe des centaines de lacs. Combien d’entre eux sont infestés de sangsues ou remplis de souches? Le lac doit être convoité pour faire augmenter la valeur de la maison. La localisation influence aussi la valeur attribuée à la superficie de la maison et du terrain. Prenons un propriétaire qui possède la plus grande maison de son voisinage : cela réduira sa valeur. En revanche, propriétaires de petites maisons entourées de grandes propriétés, réjouissez-vous! Votre maison aura en effet une plus grande valeur que son évaluation en raison de vos voisins plus riches.

2. La première impression

Comme pour les rencontres, le premier coup d’œil extérieur, soit la façade de la maison, donnera envie à l’acheteur d’en savoir plus. «La valeur d’une maison se base en fait sur ce qu’un acheteur est prêt à payer pour l’acquérir», explique Martin Chagnon.

3. La deuxième impression

Une fois la première impression faite, la présentation intérieure se révèle un atout pour augmenter la valeur d’une demeure. On parle ici de propreté et de rangement, mais aussi d’apparence au «goût du jour». L’œil intéressé des acheteurs scintillera particulièrement pour une cuisine et une salle de bains rénovées, puisqu’il s’agit de travaux d’envergure que personne n’a envie d’entreprendre à son arrivée. Les planchers en bois franc au lieu du tapis rendront également un acheteur potentiel des plus heureux. Le bois, on aime ça.

4. Côté lumineux

Le bonheur, pour la plupart des gens, passe par la luminosité. C’est ainsi que l’orientation de la propriété peut vous faire gagner des milliers de dollars de plus. À Montréal, par exemple, les condos orientés du côté sud de la rue, dont l’adresse est paire, présentent une plus grande valeur que les condos à chiffres impairs. Les terrasses et les balcons au soleil sont également des atouts importants en milieu urbain. En banlieue, c’est l’orientation de la cour qui prend de l’importance.

5. Côté pratique

Le fait de se trouver à proximité des centres ou d’un métro constitue un autre facteur qui joue favorablement sur le prix des maisons. Certains quartiers qui jouissent de très bonnes écoles et qui sont dits plus sécuritaires, comme Ville Mont-Royal, influencent aussi les prix à la hausse.