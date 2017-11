Ce n’est plus dans un chantier, mais plutôt dans un quartier vivant et presque totalement construit que la phase 5 du Faubourg Contrecœur, l’avant-dernière du développement dans l’est de la ville, vient d’être mise en vente.

Des condos accrédités Accès Condos, pensés pour le portefeuille, les besoins et le confort des familles, selon le constructeur.

«On dit souvent que cette phase est le début de la fin, mais pour moi, c’est plutôt le début du début! souligne Tania Delage, architecte de Ruccolo+ Faubert Architectes inc., qui a dessiné cette phase. On vient finir un milieu de vie, c’est le début d’un nouveau quartier de Montréal.»

Les acheteurs trouveront en effet un quartier où les infrastructures, le parc, les transports en commun et quelques commerces de proximité sont déjà construits et utilisés par les 1 500 résidants déjà installés. «Dix ans après le début de sa construction, le Faubourg est maintenant un quartier mixte et bien vivant», affirme Élisabeth Liston, chef communication et marketing de la SHDM. Un CPE y ouvrira par ailleurs en 2018, ainsi qu’un IGA en 2019.

«J’aime dire que la phase 5 du Faubourg est un projet de grande et de petite envergure en même temps», fait valoir l’architecte. Pas trop petit et pas trop gros, le bâtiment de 95 unités abordables fait la transition entre des projets de plus faible et de plus grande densité sur le site.

«Avec ses six étages, le bâtiment permet d’avoir des vues exceptionnelles et un bon ensoleillement, et sa volumétrie s’inspire de ses voisins pour permettre une transition logique sans faire d’ombre sur les autres», continue Tania Delage.

Les familles d’abord

Si on y trouve 18 unités d’une chambre à coucher, toutes les autres proposent de 2 à 5 chambres. «C’est rare qu’un promoteur offre autant d’unités pour la famille», fait valoir Élisabeth Liston, de la SHDM.

«Il y a vraiment une demande des familles pour les projets neufs, et ces unités sont moins chères et plus grandes que la moyenne», renchérit Jean Roberge, vice-président et partenaire de Merlin immobilier, promoteur de la phase 5.

Le rez-de-chaussée du bâtiment sera occupé par 21 maisonnettes urbaines sur deux niveaux de 3, 4 ou 5 chambres. «On a voulu offrir aux familles un lien direct avec l’extérieur, où il y a beaucoup d’espaces verts», explique Mme Delage.

En plus de la cour arrière aménagée – on y trouvera entre autres un potager –, le projet de condo est situé directement en face du grand parc Carlos-D’Alcantara et de ses installations.

«Dans des bâtiments comme celui-ci, on a souvent des unités étroites et profondes, ce qui rentabilise les pieds carrés, explique l’architecte Tania Delage. Notre trame structurale a plutôt été pensée pour maximiser la qualité de vie des usagers en étant plus large, ce qui donne plus de fenestration.»

Une grande attention a d’ailleurs été accordée à la luminosité dans ce projet. Pour cette raison, les balcons superposés ont été décalés. «On donne accès aux balcons par la chambre principale et le séjour pour ne pas créer trop d’ombre dans l’aire de vie principale», explique Mme Delage.

En achetant sur plan, trois choix d’harmonie de finis sont proposés. Sinon, on trouve dans tous les condos le même style à aires ouvertes, des planchers de bois franc, de la céramique unie et contemporaine, un grand îlot de cuisine, une salle de bain à la configuration de type spa, avec bain et douche côte à côte.

Accès condo

Accrédités par le programme Accès condo, les acheteurs du Faubourg Contrecoeur phase 5 pourront recevoir un crédit d’achat de 10 % appliqué à la mise de fonds, permettant d’acheter avec un acompte de 1 000 $ seulement et de diminuer leurs mensualités hypothécaires. Élisabeth Liston rappelle que ce programme, qui vise à faciliter l’accès à la propriété, n’est pas uniquement réservé aux premiers acheteurs.

Et que dire à ceux qui pourraient être inquiétés par le scandale du Faubourg Contrecœur, qui a fait couler beaucoup d’encre dans les dernières années? «Il n’y a pas et il n’y aura pas d’impact pour les acheteurs, affirme Leisli Molko, responsable des communications pour le projet. L’impact ne concerne plus que la SHDM, qui a porté plainte et qui aurait été victime de fraude, mais le procès suit son cours tout simplement.»

Les prix

Taxes incluses avant le crédit d’achat de 10%

1 chambre à coucher : à partir de 169 900$

2 chambres à coucher : à partir de 214 298$

3 chambres à coucher : à partir de 256 000$

4 ou 5 chambres à coucher : à partir de 297 038$

Où c’est situé

Dans le quartier Faubourg Contrecœur, dans l’est de la ville

À 8 minutes en transport en commun du métro Honoré-Beaugrand

Arrêt d’autobus à l’intérieur du projet, aussi desservi par Communauto

En face du parc Carlos- D’Alcantara (terrain de mini-soccer, mur d’escalade, jeux d’eau, terrain de basketball, tables de ping-pong, pente pour les glissades l’hiver, etc.).