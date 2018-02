Le motif de chevron prend du galon! Des planchers de bois à la tapisserie, en passant par les dosserets de céramique et les meubles, on en voit de plus en plus dans nos maisons. Voici quelques inspirations qui vous donneront envie de l’adopter vous aussi.

Cette porcelaine émaillée italienne confère un style tout à fait actuel aux planchers et aux dosserets, en particulier quand on opte pour le format Chevron.

Série MATE (couleur Terra Fumo, format 3 x 24 po Chevron) par Céragrès, 20$ le pi2 (ceragres.ca)

Cette collection de meubles a été créée à partir de planches de pin recyclées dont la texture est rehaussée par les jeux géométriques sur les portes.

Buffet de la collection Sawyer, Urban Barn, 1299$

Pas besoin de tapisser toute une pièce, un mur ou une petite zone suffit pour obtenir un effet saisissant! Qui plus est, cette nouvelle génération de papier peint non tissé est plus facile à installer, selon les spécialistes en boutique.

Papier peint angle – noir, 160$ chez Buk & Nola

Ce pouf est fait d’un tissage de coton facile d’entretien. Belle manière d’intégrer l’inspiration bord de mer à son décor.

Repose-pieds Chevron Lubec, 182$ à wayfair.ca

Pas envie de refaire les planchers? Un simple tapis d’entrée vous permettra d’adopter la tendance à peu de frais.

Tapis dessins zigzag 90 x 130 cm, Simons, 45$

Deux tendances pour le prix d’une: un tissage mural à motif de chevrons pour donner une touche boho-chic à son décor.

Tenture murale, FirandField, à partir de 185$ sur Etsy