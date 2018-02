Ces prochaines semaines, plusieurs événements consacrés à l’immobilier, à l’habitation, à la rénovation et à la décoration sont organisés autour de Montréal. C’est l’occasion de faire le plein d’informations et de bonnes idées. Petit guide pour savoir où aller.

ExpoHabitation de Montréal

600 exposants, une vingtaine de cuisines et de salles de bains, 5 chalets et maisons grandeur nature.

Du 8 au 11 février au Stade olympique

expohabitation.ca

Le Rendez-vous habitation

200 entreprises de tous les domaines de l’habitation.

Du 1er au 4 mars à la Place Forain (Laval)

lerendezvoushabitation.com



Salon national de l’habitation

500 exposants des domaines de la rénovation, de la décoration et de l’aménagement extérieur et deux maisons à visiter: une maison intelligente et écoénergétique et la Maison Enfant Soleil de Bonneville.

Du 9 au 18 mars à la Place Bonaventure

salonnationalhabitation.com