En 2018, Sico a choisi le noir Fonte (image ci-dessus) comme couleur de l’année. Un mur accent noir? Et pourquoi pas, si on cherche un décor épuré et moderne? Ce n’est par ailleurs pas si étonnant quand on étudie les tendances actuelles. La preuve par six accessoires et petites pièces de mobilier à intégrer chez soi.

L’intéressant design de cette chaise à trois pattes mérite d’être mis en valeur, que ce soit dans la salle à manger ou au salon.



Chaise Abigail. EQ3, 299$

Ici, c’est la maisonnette de jeu qui est en vedette, mais tout le reste de la collection reflète aussi la tendance.



Maisonnette de jeu pour les enfants, Gautier Studio, 299$

Même un petit tapis comme celui-ci ajoute de la texture à une pièce sans toutefois avoir besoin d’y mettre beaucoup d’efforts.



Tapis lisse tissé avec franges, HomeSense, 50$

Un ensemble de tables gigognes à l’allure contemporaine et faciles à nettoyer.



Tables gigognes Taj, Structube, 159$

Comme quoi une simple lampe de table peut créer une ambiance qui sort de l’ordinaire.



Lampe de table Maison, 60$ à la Boutique Vestibule

Voici des parures de lit simples mais efficace, en noir et blanc.



Housse coton brossé, Simons, à partir de 95$