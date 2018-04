Entourée d’espaces verts, et à deux pas de la grande ville, la Seigneurie du Lac Long, à Mascouche, a tout pour séduire les citadins qui ne veulent pas sacrifier l’accès rapide aux nombreux services qu’offre Montréal.

«C’est un projet résidentiel qui répond aux besoins de beaucoup de personnes», indique Luc Lacourse, propriétaire (avec son frère Guy) des Constructions Lacourse, l’entreprise derrière le projet.

En créant 28 unités comprenant des appartements et des maisons de ville, les deux frères espèrent établir une communauté variée: petites familles, couples, personnes seules, aînés, etc.

Et le choix est à l’honneur. Les maisons jumelées peuvent être personnalisées: avec ou sans garage, munies de deux ou trois chambres et équipées d’une ou deux salles de bain. La disposition des pièces dépend aussi du choix du propriétaire.

L’esprit tranquille

Puisque le projet mise sur la paix d’esprit, les occupants n’auront pas à se soucier de l’entretien extérieur de leur résidence. Un compromis pratique pour ceux qui veulent profiter d’un terrain, mais qui n’ont pas le temps ou les capacités de s’en occuper. «Ces services sont réglés en copropriété, explique Luc Lacourse – que ça soit la coupe de la pelouse, le déneigement, le ramassage d’ordures ou l’entretien de la piscine commune.»

L’offre de services près des résidences est attrayante: une école primaire vient d’y être construite, plusieurs centres commerciaux se trouvent à proximité et la gare Mascouche, en service depuis quelques années, n’est qu’à trois kilomètres. «C’est très dynamique comme quartier», réplique M. Lacourse.

C’est sans oublier les espaces piétonniers et la piste cyclable aménagés autour de l’étang dominé par La Seigneurie du Lac Long. L’hiver, des pistes de ski de fond y sont tracées.

Écolo et écono

Le projet résidentiel a remporté un prix Domus 2018 – qui récompense l’innovation dans le secteur de la construction résidentielle – dans la catégorie «Habitation neuve de 300 000$ et moins». Une récompense qui souligne les prix abordables, indique Luc Lacourse. «Avec nos prix plus bas, tout le monde est notre client. On est très fiers.»

Chaque résidence est construite avec une isolation supplémentaire, qui permet de contrôler la circulation de l’air et, ainsi, d’«économiser jusqu’à 50% sur la facture de chauffage et de climatisation, avance l’entrepreneur. C’est un bâtiment qui ne va pas vieillir», assure-t-il. D’ailleurs, les habitations respectent déjà le code du bâtiment sur l’isolation pour l’année 2030.

En vente depuis peu, les résidences construites lors de la première phase du projet sont offertes en formule clé en main. Pour les curieux, deux maisons modèles peuvent être visitées au 2300, rue des Fontaines, à Mascouche.

Où c’est situé?

À 3 km de la gare Mascouche

Les prix

Maisons: à partir de 239 485$

Appartement 4 1/2: à partir de 1075$ par mois

Condo 5 1/2: à partir de 1325$ par mois