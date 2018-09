L’intelligence artificielle s’invite dans le secteur de l’immobilier. Voici trois innovations technologiques qui vous faciliteront l’achat de votre future propriété.

1. Trouver la maison idéale avec les données ouvertes

La localisation d’une propriété influence directement sa valeur. Sauf que, dans un même quartier, ça peut grandement varier d’une rue à l’autre.

Fondée par des urbanistes passionnés par la science des données, Local Logic propose aux agences immobilières une approche innovante pour mieux répondre aux besoins de leurs clients.

«Nous avons accès à des centaines de sources de données, que nous nous efforçons de rendre plus digestes», explique l’un des quatre cofondateurs, Gabriel Damant-Sirois.

À l’aide d’algorithmes, la start-up montréalaise évalue donc chaque propriété selon des critères liés au style de vie des clients. Des caractéristiques comme le niveau de bruit, les services offerts à proximité, les écoles et les garderies, ou encore l’accès aux réseaux de transport en commun sont ainsi mesurées afin de produire un score personnalisé. D

es agences comme Remax, Royal Lepage et Centris ont déjà été séduites par cette technologie.

2. Visualiser son futur condo

Et si on pouvait visiter son futur condo avant même qu’il ne soit construit? C’est possible avec CANVAS, un système de réalité virtuelle capable de reproduire «n’importe quel contenu sur n’importe quelle surface» en temps réel, sans avoir besoin de casque.

Si la plateforme d’Immersive Design Studios est régulièrement utilisée lors d’événements sportifs et corporatifs, la firme montréalaise vient d’investir le marché immobilier.

«Le promoteur du projet World One, à Bombay, a fait appel à nous pour offrir aux acheteurs potentiels une expérience sensorielle et innovante», explique Kora van den Bulcke, cofondatrice d’Immersive Design Studios.

Cette technologie permet aux clients, parfois frileux à l’idée d’acheter sur plan, de se déplacer librement dans l’espace et de visualiser leur future propriété. Immersive Design Studios a, plus récemment, travaillé au projet Charlotte Condos Société, à Griffintown.

3. Choisir ses meubles

Azza VR a elle aussi développé un logiciel qui permet, entre autres, de visualiser les espaces à l’aide de lunettes et de s’y promener comme si on y était. «Les futurs propriétaires comprennent mieux ce pour quoi ils paient, affirme Alexandre Gauvin, l’un des cofondateurs. Nos clients ont augmenté leurs ventes!»

L’application peut aussi s’avérer pratique pour les investisseurs qui souhaitent visiter des condos à l’étranger, ou pour visualiser ses prochaines rénovations. On peut même déplacer le mobilier, changer le sofa ou ouvrir des placards.

La start-up ne se limite pas à l’immobilier. «Notre marché principal est la construction de meubles, précise Félix Leblanc, son associé. Nous avons beaucoup de clients dans le secteur des planchers et des cuisines.»