Plus de 80 % des adultes présenteraient des signes d’érosion dentaire, selon une étude menée par Crest. Pour nous aider à préserver l’émail de nos dents, l’hygiéniste dentaire Sylvie Proulx nous donne cinq conseils.

Avoir un régime alimentaire équilibré

Les aliments acides, comme les agrumes, les raisins et la vinaigrette, attaquent l’émail des dents. À l’inverse, une alimentation trop riche en produits alcalins favorise la formation de tarre. Il faut donc viser un équilibre entre les deux. «Lorsque notre repas contient un aliment acide, on peut le compléter avec un aliment plus basique ou qui favorise la mastication, comme du fromage, du pain complet ou une protéine maigre. L’acidité sera ainsi neutralisée», explique Sylvie Proulx.

Privilégier l’eau

En plus d’être riches en sucre, les boissons gazeuses et énergisantes sont très acides. Le café, le vin, ainsi que les jus de fruits sont eux aussi dommageables pour l’émail. Si on ne peut pas s’en passer, il est préférable de les consommer à la fin du repas, parce que notre bouche contient alors beaucoup de salive et que celle-ci aide à neutraliser l’acidité. «On peut également utiliser une paille, afin que les boissons acides ne soient pas en contact avec les dents», suggère l’hygiéniste dentaire.

Éviter les aliments acides avant d’aller au lit

Les gens qui souffrent de reflux gastrique le savent : durant la nuit, les remontées acides sont plus fréquentes, en raison, notamment, du relâchement des muscles. Or, ces attaques acides ne font pas que perturber le sommeil; elles entraînent également l’érosion des dents. Pour éviter de souffrir de reflux nocturne, il faut éviter de manger des aliments acides avant d’aller au lit. «Il est aussi recommandé de dormir avec la tête surélevée», indique Sylvie Proulx.

Choisir le bon dentifrice

«Les dentifrices qui contiennent du fluorure sont de bons choix, car de nombreuses études scientifiques ont montré que cet élément forme une couche protectrice sur l’émail des dents. Celles-ci sont donc moins vulnérables aux effets délétères de l’acidité», affirme l’hygiéniste dentaire. Par contre, les dentifrices qui renferment des ingrédients très abrasifs, dont l’oxyde d’aluminium, sont à éviter, car ils peuvent abîmer l’émail.

Opter pour la brosse à dents électrique

Notre bouche contient plus de 600 types de bactéries. Si certaines sont bénéfiques, d’autres sont au contraire nuisibles, notamment pour l’émail, car elles transforment le sucre des aliments en acide. D’où l’importance d’un brossage régulier des dents. «Je conseille l’usage de brosses électriques, car il a été démontré qu’elles enlèvent plus de bactéries», dit Sylvie Proulx. Toutefois, il vaut mieux éviter de se brosser les dents tout de suite après avoir consommé des aliments acides ou après un épisode de reflux gastrique, car l’émail est alors plus fragile.