Consommez-vous trop de caféine? Santé Canada répond à la question en publiant ses recommandations maximales quotidiennes.



La caféine se trouve dans toutes sortes d’aliments et de boissons, y compris dans les colas et les autres boissons gazeuses, les boissons énergisantes, le chocolat, le thé et le café. Elle peut être naturellement présente ou être ajoutée pendant la fabrication.

La caféine se trouve également dans certains produits de santé, notamment dans les concentrés énergisants et certains médicaments en vente libre contre le rhume et les maux de tête. Il faut donc lire attentivement les étiquettes des produits et toujours suivre les instructions qui y figurent.

En petite quantité, la caféine ne présente aucun risque pour la plupart des Canadiens, mais un excès peut causer de l’insomnie, des maux de tête, de l’irritabilité et de la nervosité.

Certaines personnes très sensibles à la caféine peuvent ressentir de tels effets si elles en consomment de très faibles quantités.

Chez les femmes enceintes ou qui envisagent de le devenir, une consommation excessive augmente le risque de fausse couche et d’insuffisance de poids à la naissance.

Le risque d’effets néfastes associés à la consommation de caféine est également plus élevé chez les enfants. Les limites recommandées pour les enfants et les adolescents sont basées sur leur poids.

Recommandations

Voici la quantité maximale quotidienne de caféine recommandée par Santé Canada:

Adultes en santé Maximum de 400 mg de caféine par jour – environ trois tasses de 8 oz (237 ml) de café infusé par jour Femmes enceintes, qui allaitent ou qui planifient une grossesse Maximum de 300 mg de caféine par jour – un peu plus de deux tasses de 8 oz (237 ml) de café Enfants de 4 à 6 ans Maximum de 45 mg par jour Enfants de 7 à 9 ans Maximum de 62,5 mg par jour Enfants de 10 à 12 ans Maximum de 85 mg par jour Adolescents de 13 ans ou plus Maximum de 2,5 mg par kg de poids corporel

Pour connaître l’apport en caféine de différents aliments et boissons, il faut consulter le feuillet de renseignements La caféine dans les aliments publié par Santé Canada.