Des chercheurs ont créé un système de marches à ressorts qui emmagasinent l’énergie produite par le poids du corps en descendant l’escalier et la libère à la montée, une invention qui pourrait aider les personnes âgées qui restent vivre chez elle.

«Les solutions actuelles pour les personnes handicapées ou âgées ne sont pas pratiques ou abordables car il est impossible ou trop coûteux d’installer un ascenseur ou un monte-marches à domicile», explique Yun Seong Song, professeur adjoint à la faculté des sciences et des technologies de l’université du Missouri et principal co-auteur de cette invention, décrite dans la revue américaine Plos One.

«Un système peu coûteux de marches qui stockent et libèrent l’énergie pourrait être un moyen pour ces personnes de garder leur indépendance de mouvements et d’éviter la maison de retraite», estime-t-il.

Les chercheurs ont calculé que ces marches, en libérant l’énergie stockée, permettaient de réduire de 37% l’effort sur les genoux en montant l’escalier. Ce système peut être installé aisément sur des escalier existants, et de manière temporaire.

Chaque marche est munie de ressorts et équipée de capteurs de pression. Quand quelqu’un descend l’escalier, chacune des marches s’affaisse lentement sous le poids avant de se stabiliser, emmagasinant l’énergie générée. En montant, la personne actionne des capteurs qui débloquent les ressorts des marches ce qui exerce une poussée sur la jambe.

Ces chercheurs se sont inspirés des chaussure prothétiques pour aider les personnes à monter des escaliers, appliquant le même principe sur les marches.

«Descendre un escalier revient à mettre le pied sur le frein de votre voiture tout en appuyant sur l’accélérateur», explique Lena Ting, professeur d’ingénierie biomédicale à l’université Empry à Atlanta (Géorgie), autre co-auteur de l’invention.

«Les jambes brûlent beaucoup d’énergie à chaque pas en descendant un escalier pour freiner et éviter de descendre trop vite. Nos marches stockent cette énergie», ajoute-t-elle.

Ces chercheurs ne s’attendaient pas à ce que leur système amortisse en plus l’impact sur les articulations à la descente.

«Les ressorts dans les marches agissent comme des coussins et des freins, minimisant le choc sur les chevilles et les genoux», pointe le professeur Yun Seong Song.